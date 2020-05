Antwerp-directeur Luciano D’Onofrio haalt uit naar bondsvoorzitter Mehdi Bayat: “Je reinste belangenvermenging met zware gevolgen”

Zo rustig het in en rond de thuishaven van Antwerp FC is, zo opgewonden gaat het eraan toe op de vierde verdieping van Tribune 1 waar Luciano D’Onofrio (64) zijn bureau heeft. Met luide stem en weidse gebaren maakt de sportief directeur van de Great Old duidelijk wat hij vindt van de (nakende) beslissing van de Pro League om de competitie stil te zetten. “Je reinste belangenvermenging met mogelijke zware gevolgen voor de liga en de bond.”