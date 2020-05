Drie personen besmet met coronavirus bij FC Keulen, maar trainingen gaan gewoon door

De Duitse voetbalbond (DFL) hoopt in mei het Bundesliga-seizoen te hervatten, maar is dat wel realistisch? De Duitse eersteklasser FC Keulen maakte vrijdag namelijk bekend dat drie personen positief testten op Covid-19. Desondanks gaan de trainingen gewoon door bij de ploeg van Sebastiaan Bornauw (ex-Anderlecht) en Birger Verstraete (ex-Gent).

Drukke donderdag bij de Duitse eersteklasser FC Köln. De spelers werden niet alleen op het oefenveld verwacht – waar ze in twee groepen trainden –, ze kregen zoals bij alle andere clubs ook een uiteenzetting over de manier waarop de Bundesliga de coronasituatie aanpakt, én mochten meteen langs het medisch kabinet voor hun eerste coronatests. Die zijn namelijk cruciaal om het voetbal te kunnen hervatten. De hoop van de Duitse voetbalbond en profliga is om op 16 mei – al binnen twee weken dus – wedstrijden te spelen, maar dat kan alleen als de spelers twee keer per week worden getest. Alleen is de vraag: wat als een resem spelers positief testen?

Die vraag is nu al actueel, want uit de resultaten bleek dat twee spelers van Köln en een kinesist effectief besmet zijn. De club gaf geen namen vrij, maar het gaat alvast niet om de Belgen Sebastiaan Bornauw (21) en Birger Verstraete (26). De drie personen waarvan sprake vertoonden geen symptomen, maar moeten nu veertien dagen in quarantaine. En de rest van de ploeg? Die blijft gewoon doortrainen. Meer zelfs, vanaf dinsdag gaan ze bij Köln eindelijk weer echte groepstrainingen organiseren, waarbij de spelers weer duels mogen aangaan en dus met elkaar in contact komen.

Beslissing op 6 mei?

Uiteraard heerst er binnen de spelersgroep grote bezorgdheid, maar het bestuur van Köln ziet dat anders. “Het nut van het regelmatig afnemen van tests is meteen bewezen”, zegt directeur Horst Heldt, die zich dus geen zorgen lijkt te maken over het verdere verloop van de trainingen. Dat is ook de insteek van de Duitse voetballeiders: dit hoort nu eenmaal bij het zorgvuldig uitgekiende gezondheidsplan.

Toch zouden deze positieve gevallen invloed kunnen hebben op de competitie. Verwacht wordt dat de Duitse regering op woensdag 6 mei een definitieve beslissing neemt over de stopzetting/voortzetting van de Bundesliga. De teneur is dat die nog verder kan worden afgewerkt, maar wat als er – bij Köln of andere clubs – nog meer spelers uitvallen door corona? Als er na elke reeks tests meerdere spelers moeten afhaken, hypothekeert dat uiteraard de wedstrijden. Het is nu dus afwachten of de politici en virologen groen licht geven.