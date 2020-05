“Wees veilig, in stijl”: nieuwe campagne en TikTok-video met Marc Van Ranst toont hoe je correct een mondmasker draagt

Vanaf maandag zullen met z’n allen vaker een mondmasker moeten dragen, maar hoe draag je zo’n masker op de correcte manier? Een ‘kleurrijk’ filmpje, waar viroloog Marc Van Ranst aan meewerkte, legt haarfijn uit hoe dat moet. De video is het werk van productiehuis Geronimo die de viroloog al een tijdlang volgt voor het VTM-programma ‘Helden van Hier’. “We zagen hoe ze intern bij de KUL een infofilmpje wouden maken over mondmaskers. Maar dat vlotte niet echt, dus hebben als bedankje aangeboden om dat voor hem te maken.” Voor de jongere generatie maakte TikTokster Naöel Fadiga (14) een filmpje met de bekende viroloog.

“We zijn Marc nu al zeven weken aan het volgen voor ‘Helden van Hier’”, zegt Emanuel Vanderjeugd, creatief directeur bij productiehuis Geronimo. “Toen duidelijk werd dat we met z’n allen meer mondmaskers zullen moeten dragen, gingen Marc en zijn team aan KUL zelf een informatief filmpje maken. Ze zijn daar duidelijk gespecialiseerd in virussen, maar niet in filmpjes. Het vlotte niet bepaald, dus hebben we voorgesteld om dat voor hen te doen. We hebben dat uit pure goodwill gedaan, als bedankje omdat we hem al die tijd hebben mogen volgen.”

Het campagnebeeld bij de video. Foto: Geronimo

De deadline was krap. Vanaf maandag zullen we maskers moeten dragen op het openbaar vervoer en alle plaatsen waar social distancing niet gegarandeerd kan worden, dus zijn Emanuel en zijn team meteen in actie geschoten. “De truien van Marc zijn al langer een veelbesproken item. Dat idee was er snel. De video zelf hebben we vanmorgen opgenomen in onze eigen studio. Vanmiddag hebben we die gemonteerd en eind van de namiddag online gezet. Het is een kurkdroge en informatieve video geworden, maar die kleine gimmick maakt het geestig. Marc was heel blij met het resultaat, hij vond het geweldig.”

TikTok

Voor de jongere generatie maakte TikTokster Naöel Fadiga (14) ook een video met de bekende viroloog. “Omdat Marc drukbezet is, hebben we voorgesteld om haar TikTok in onze studio op te nemen”, zegt Vanderjeugd nog. “Ze was zeer goed voorbereid. Ze had zelfs een storyboard gemaakt.”

Naöelle tijdens de opnames van haar TikTok met Marc Van Ranst. Foto: rr.

“Ik ging ervan uit dat meneer Van Ranst niet zo vertrouwd zou zijn met TikTok, vandaar dat ik dat storyboard gemaakt had”, zegt Naöel. “Ook heb ik hem haarfijn uitgelegd welke bewegingen enzo hij moest maken. Het was heel leuk.”

Het idee kreeg ze tijdens een brainstorm met vriendinnen. “We wouden al even een video maken over hoe je mondmaskers moet dragen. En dan kregen we ineens het idee: ‘Wat als we nu een video zouden maken met Marc Van Ranst?’ Mijn stiefpapa kent meneer van Ranst en heeft hem dat dan gevraagd. Hij heeft direct ja gezegd (lacht).”

Nog volgens de 14-jarige TikTokster verliep de samenwerking heel vlot. “Dat is echt een superlieve meneer. Ik dacht eerst dat hij een heel serieuze professor zou zijn, maar dat was niet het geval.”

Het storyboard dat Naöel maakte. Foto: rr.