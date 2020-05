Illustrator Tom Hautekiet (50) plots overleden: de man die Rock Werchter zijn kleur gaf

Hij bracht kleur in de affiches van Rock Werchter, ontwierp platenhoezen en boekencovers. En ook logo’s van radio-omroepen en tv-programma’s zijn van zijn hand. Illustrator Tom Hautekiet (50), één van de actiefste grafici van het land, overleed donderdag onverwacht in zijn slaap. “Hij was iemand die de wereld, het leven en zelfs zichzelf tot de essentie kon herleiden”, zegt goede vriend Bart Peeters.

Gitzwart was de affiche in 1998 van toen nog Torhout-Werchter. Met de artiestennamen er in witte blokletters op gedrukt. Een jaar later is dat veranderd. Kleur en frisheid kwamen de wereld van het festival ...