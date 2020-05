Vooral jongeren sloegen aan het hamsteren

“Je merkt dat jongeren afzien van de coronacrisis, tot op het niveau van de winkelvloer.” Dat is een van de eerste conclusies van een marktstudie rond de beleving van supermarktmerken, in opdracht van onderzoeksbureau doubleyouresearch.

De 1.800 Belgen die deelnamen, kregen ook ‘coronavragen’ voorgeschoteld. Daaruit komen vooral de jongeren naar voren als ongeruste hamsteraars. “We zien dat het hamsteren eigenlijk best meeviel, met 14 procent van de bevolking”, zegt marktonderzoeker Bart Warlop. “Maar daarbinnen is er wel een heel groot verschil qua leeftijd. Jongeren tussen 18 en 24 jaar hamsterden vier keer zoveel als 65-plussers. Naar de reden is het een beetje gissen.”

Toiletpapier blijkt daarbij trouwens nét niet op één te staan: deegwaren zijn het populairste hamsterproduct. “Doorheen alle cijfers zien we dat jongeren zich minder op hun gemak voelen dan ouderen, ook in de winkel. Zij zeggen vaker dat ze vinden dat mensen niet voldoende afstand houden, bijvoorbeeld.”

Wat uit de studie nog blijkt: we winkelen minder en blijven er dichter voor in de buurt, en zes op de tien klanten maken geen enkel probleem van het aanschuiven buiten de supermarkt.