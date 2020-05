Lockdown blijft ondanks gewapend protest

Een groep vervaarlijk uitziende en gewapende mannen drong donderdag binnen in het Capitool van Lansing, de hoofdstad van het Amerikaanse Michigan. Ze eisten dat het parlement een einde zou maken aan de strenge coronamaatregelen. Het parlement plooide onder de druk, maar de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer toonde zich onverzettelijk en verlengde de maatregelen dan maar zelf.

Twee jaar geleden werd Gretchen Whitmer (49) in de staat Michigan voor de Democraten verkozen tot gouverneur. Haar succesrecept in de kiesstrijd: kapotte wegen. Ze bleef tijdens de campagne steeds opnieuw hameren op de gebrekkige infrastructuur in de staat. Een opvallend lokaal thema dat duidelijk aansloeg bij de kiezers.

Net zij is in de Verenigde Staten nu uitgegroeid tot de politieke tegenpool van president Trump. Met enerzijds een president die het land en de economie het liefst zo snel mogelijk weer helemaal open wil gooien, en die de verstreken maatregelen rond afstand houden en thuis blijven sneller wil laten uitdoven. En met anderzijds een gouverneur die hardnekkig volhoudt dat de strenge quarantainemaatregelen nog altijd strikt noodzakelijk zijn.

Michigan is met meer dan 3.700 doden dan ook een van de zwaarst getroffen staten.

De lockdownmaatregelen gaan volgens de betogers veel te ver. Foto: AP

Whitmer was een van de eerste Amerikaanse gouverneurs die strenge lockdownmaatregelen afkondigde. “Omdat ik niet anders kon”, zegt ze zelf. In het zuiden van de staat vielen opvallend veel slachtoffers. Ze moest voorkomen dat het probleem zich over de hele staat zou uitspreiden. Dus moesten de mensen in hun kot blijven, moesten de bedrijven dicht, en mochten de Michiganders zelfs niet meer met hun eigen motorbootjes de grote meren op. Vooral dat laatste werd een belangrijk symbool voor de tegenstanders.

Opstand tegen “Whitler”

Donderdag moest het parlement beslissen over een verlenging van de maatregelen. Terwijl de parlementsleden verhitte discussies voerden, drongen tientallen – vaak gewapende – betogers binnen in het Capitool. Bedreigend, maar wettelijk, want in Michigan is het toegestaan om gewapend over straat te lopen. Ze droegen borden mee waarop Whitmer – of Whitler, zoals sommige betogers haar noemen – werd afgebeeld met gestrekte arm en Hitlersnor. Ze eisten de opsluiting van “de dictator” die hun vrijheid bedreigde. Het parlement – met Republikeinse meerderheid – besliste finaal om de maatregelen niet meer te verlengen, waarna Whitmer haar macht als gouverneur gebruikte om de verlenging er eigenhandig toch door te drukken. De noodtoestand blijft van kracht in Michigan tot 28 mei.

Biden en Whitmer kennen elkaar, in 2018 kwam hij haar steunen in haar strijd om gouverneur te worden. Foto: AP

In een gesprek met The New York Times-podcast The Daily zei Whitmer eerder dat het haar ongelukkig maakte dat Trump haar omschreef als een falende gouverneur, een term die hij voor wel meer Democratische gouverneurs gebruikt. Ze vreesde dat het voor Trump een reden zou zijn om hulp voor Michigan achter te houden. Maar al die nationale aandacht maakt ook dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden Whitmer nu aanziet als een van zijn mogelijke running mates in de strijd tegen Trump.