Klein legertje aan ministers mee bezig, maar gratis mondmaskers zullen er niet tijdig zijn

Wanneer we ons gratis mondmasker én de twee filters krijgen, is nog niet duidelijk. Maar dat ze er niet zullen zijn tegen maandag – wanneer ze verplicht zijn op het openbaar vervoer en aanbevolen worden op alle publieke plaatsen – is wel zeker. Ondanks het klein legertje aan ministers dat er ondertussen mee bezig is, zelfs die van Defensie. Huisvlijt moet ons redden.

Neemt u maandag trein, tram of bus, dan moet u ze dragen: de mondmaskers waarover nu al wekenlang sprake is. En indien u er geen heeft, volstaat een sjaal of een ander stuk textiel waarmee u de mond en neus kunt bedekken. Ook in de crèches moet het personeel maandag een mondmasker dragen. Als ze beschikbaar zijn tenminste, voegde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) eraan toe. Alvast in de treinstations zullen ze nog niet te koop zijn. De NMBS liet weten dat pas vanaf 11 mei maskers en alcoholgel te zullen verkopen in een reeks stations.

Intussen zoekt de federale regering 12 miljoen mondmaskers om aan alle Belgen te bezorgen, maar wanneer die er zullen zijn, weet niemand. De bestelling is zelfs nog niet geplaatst. De filters zouden er sneller moeten zijn.

Maar wie is nu waarmee bezig? Een overzicht van al onze mondmaskerministers.

Maggie De Block (Open VLD) - kwaliteit

De minister van Volksgezondheid was oorspronkelijk de enige die bevoegd was voor de mondmaskers. Maar omdat zij met de toestand in de ziekenhuizen de handen vol had, besteedde ze een reeks taken uit. Nu waakt ze alleen nog over de kwaliteit van de maskers.

Foto: BELGA

Philippe De Backer (Open VLD) - chirurgisch en FFP2

De liberaal werd het veld ingestuurd toen bleek dat de zorgsector met een tekort dreigde te zitten. Hij ging overal ter wereld op zoek naar ladingen mondmaskers en liet zich soms door louche bedrijven in de luren leggen. De Backer houdt zich nu enkel nog bezig met chirurgische en FFP2-mondmaskers.

Foto: BELGA

Koen Geens (CD&V) - productie

De justitieminister werd gevraagd uit te zoeken of er in België geen mondmaskers en ander medisch materiaal zoals beademingstoestellen konden worden gemaakt. Om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Het antwoord was nee, toch niet op heel korte termijn. Het noopte hem tot de gevleugelde woorden dat de burgers zich moeten beroepen op het oude principe van de volksvlijt. Ze zelf beginnen knutselen dus.

Foto: BELGA

Nathalie Muylle (CD&V) - filters

Omdat stoffen mondmaskers volgens experten ook best een filter hebben, beloofde premier Wilmès iedereen twee filters te bezorgen. En het is minister van Economie en Werk Muylle die voor de filters moet zorgen. Die worden begin volgende week al geleverd en zullen via de steden en gemeenten worden geleverd.

Foto: BELGA

Philippe Goffin (MR) - levering

Jawel, ook de minister van Defensie houdt zich met de maskers bezig. Hij moet in het buitenland 12 miljoen maskers gaan zoeken voor de burgers. Dat zal wel nog niet voor meteen zijn, aangezien zelfs de bestelling nog niet is geplaatst. Maar omdat het leger ervaring heeft met grote bestellingen in het buitenland, besloot de regering Goffin aan te spreken.

Foto: BELGA

Sophie Wilmès (MR) - coördinatie

Niet dat de eerste minister specifieke bevoegdheden heeft rond maskers, maar als regeringsleider moet ze alles wel surveilleren en coördineren.