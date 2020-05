Zwart kruispunt eindelijk aangepakt: “Jammer dat er eerst slachtoffers moeten vallen voor er iets gebeurt”

De nieuwe fly-over op de R6 in Mechelen is donderdag geopend voor het verkeer nadat de brug werd getest op haar draagkracht. Bijna twaalf jaar geleden werd een gezin uit Bornem extreem op de proef gesteld. Het verloor op het kruispunt met de Antwerpsesteenweg (N1) twee kinderen. Ina zou vandaag een puberende tiener zijn, Thibo een prille twintiger.

Er is hard gewerkt op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg in Mechelen-Noord, gedurende decennia een berucht zwart kruispunt in Vlaanderen. Door een belastingsproef met zware vrachtwagens ...