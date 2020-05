Exit uit de crisis begint maandag, maar “essentieel onderdeel” ontbreekt: er is nog geen spoor van de coronaspeurders

Fase 1 van de exitstrategie gaat maandag van start. Bedrijven mogen weer de deuren openen, de overheid start met de contact tracing en we mogen nu met twee extra personen gaan sporten. Maar over een reeks maatregelen bestaan nog veel onduidelijkheden. Welk bedrijf dat voor de Vlaamse overheid 1.200 coronaspeurders moet zoeken en het systeem van contact tracing moet uitvoeren, is bijvoorbeeld nog altijd niet duidelijk. Het contract daarvoor is nog steeds niet ondertekend.