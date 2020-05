Na 40 jaar een bank achteruit: alle Fortis-shirts van Anderlecht op een rij

Frank Vercauteren met de G van Generale Bank op zijn borst, Walter Baseggio met Fortis op zijn bast of Lucas Biglia met BNP Paribas. Legendes met legendarische shirts. Sinds 1981 wordt Anderlecht gesponsord door de bank die wel van naam veranderde maar nooit van club. Een unieke relatie in de sportwereld. Helaas, nu komt er na bijna 40 jaar een einde aan het mooie huwelijk. Paars-wit en BNP Paribas gaan elk hun eigen weg. Voor ons is de breuk een gelegenheid om alle shirts sinds 1981 nog eens op te lijsten.