Liverpool-boegbeeld James Milner looft Vincent Kompany: “Eén van de beste verdedigers ooit in Premier League”

Liverpool-speler James Milner stond vrijdag Sky Sports te woord. Daarin ging het onder meer over de vergelijking tussen Vincent Kompany en Virgil van Dijk. Milner had de eer en het genoegen met beide verdedigers samen te spelen, en heeft alleen maar lovende worden. “Kompany is één van de beste verdedigers in de geschiedenis van de Premier League.”

Kompany was een decennium lang de rots in de branding bij Manchester City, terwijl Virgil van Dijk vandaag hoge toppen scheert bij Liverpool. “Ze zijn beiden geweldige spelers”, opent Milner. “Topploegen hebben een goede centrale verdediger nodig, een echter leider achterin. Dat is de ruggengraat van de ploeg. Vinnie is een ongelooflijke speler. Het is straf hoe hij alles aanpakte. Hij had veel blessures, maar knokte telkens terug. Hij heeft vaak met blessures gespeeld, iets wat anderen niet zouden doen. Kompany legt zijn hoofd er altijd voor. Hij is een geweldige aanvoerder en wordt terecht aanzien als één van de beste verdedigers ooit in de Premier League.”

Milner is uiteraard ook lovend over ploegmaat Virgil Van Dijk, en vergelijkt hem zowaar met een wagen. “Virgil is meer een Rolls Royce: hij doet weinig tackles want hij staat altijd op de goede plek om de bal weg te werken. Hij heeft misschien ook wel een betere crosspass in huis, hoewel Kompany dat ook kon.”