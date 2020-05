Opnieuw twee Russische regeringsleden getroffen door Covid-19

De Russische minister van Bouw Vladimir Jakoesjev is volgens de persbureau Tass opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet is met het coronavirus, net als zijn onderminister Dmitri Volkpv. In een perscommuniqué liet het kabinet van Jakoesjev weten dat de twee politici alle nodige onderzoeken zullen ondergaan in het ziekenhuis van Moskou en daar zullen blijven als dat nodig is. Het is niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt.

De Russische overheid ontkende lang dat het coronavirus in hun land was, maar moest uiteindelijk toch toegeven dat Rusland niet gespaard bleef en kondigde net als in de rest van de wereld lockdownmaatregelen af. In Rusland zijn er tot nu zo’n honderdduizend besmettingen vastgesteld. Volgens de officiële cijfers zouden ongeveer duizend mensen zijn overleden aan Covid-19.

Donderdag verklaarde de Russische premier Mikhail Misjoestin dat ook hij positief had getest op het coronavirus.