Kunstenaars maken kunstwereld belachelijk (en verdienen daar veel geld mee)

Kunst over het speculeren van kunst. Dat daar dik geld aan te verdienen valt, bewijst het New Yorkse collectief MSCHF. Voor 30.485 dollar (ruim 27.700 euro) kocht het L-Isoleucine T-Butyl Ester, 2018, een zeefdruk van de Brit Damien Hirst, de rijkste levende kunstenaar ter wereld. De 88 gekleurde stippen werden uitgesneden, en voor 480 dollar per stuk te koop aangeboden. Wat overschiet, een frame met 88 gaten met de signatuur van Hirst, wordt geveild.

In korte tijd waren alle stippen uitverkocht. Het bieden voor het ‘karkas’ – dat de titel 88 holes, 2020 kreeg – werd ingezet op 45.000 dollar. Het hoogste bod is intussen 172.900 dollar. De voorlopige opbrengst: 184.655 dollar (ruim 167.900 euro).

In een manifest op zijn website laat het collectief weten dat het wil protesteren tegen de vele zombiekunstwerken die gekocht worden om mee te speculeren en die direct in kunstopslagplaatsen verdwijnen. Ook reageert het collectief op kunstenaars die met merchandising een succesformule uitmelken.

Virussen en Jezusschoenen

MSCHF werd opgericht in 2016 en deed al eerder van zich spreken. Vorig jaar veilde het een laptop voor 1,3 miljoen dollar. Die computer, genaamd The Persistance of Chaos, was door hacker Deep Instinct besmet met zes van ’s werelds meest gevaarlijke computervirussen, waaronder het ILoveYou-virus van 2000 dat wereldwijd mailsystemen platlegde.

Om de twee weken lanceert het collectief iets nieuws, zoals een app waarmee je op het werk stiekem naar Netflix kunt kijken, omdat het lijkt of je aan een telefonische vergadering deelneemt. De meeste weerklank kregen tot nu toe de Jesus Shoes: een serie aangepaste Nike-sneakers met water uit de rivier Jordaan in de zolen. Ze gingen voor 1.425 dollar per paar de deur uit.

De stichter van MSCHF, Gabriel Whaley, zei onlangs in The New York Times dat het hen niet om het geld te doen is. “Er zijn mensen die ons goede raad willen geven om nog meer geld te verdienen aan wat we doen, maar zo zijn we niet.” Eind vorig jaar staken mecenassen volgens diezelfde krant zo’n 11,5 miljoen dollar in het collectief.