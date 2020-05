Van Ranst strijdt op TikTok tegen corona

Viroloog Marc Van Ranst heeft een grappige en informatieve TikTok-video gemaakt om jongeren nog meer bewust te maken van de strijd tegen corona. Hij deed dat op initiatief van tiener Naoël Fadiga (14). Zij wilde de coronamaatregelen nog duidelijker maken aan jongeren, en de populaire app TikTok leek haar daar de beste weg voor.

In VTM Nieuws was vrijdagavond te zien hoe ze samen met Marc Van Ranst een informatief filmpje maakte over het gebruik van mondmaskers. Naoël was bijzonder verrast dat de drukbezette viroloog wilde meewerken aan de opnames van het TikTok-filmpje. Van Ranst zelf reageerde enthousiast en was meteen voor het idee gewonnen.(mkm)