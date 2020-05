Applaus op hun manier: coronakunst in de straat

Hij wilde iets meer doen dan alleen maar iedere avond om 20 uur in zijn handen te klappen. Iets waarmee hij iedereen in de zorgsector kon bereiken en bij uitbreiding iedereen die nu voor die extra mile gaat. En dus deed streetartkunstenaar Bird waar hij het best in is: van een lege muur een canvas maken. “Ik woon in de buurt van het AZ Monica in Deurne. Vlak bij de personeelsparking vond ik de perfecte muur om mijn streetart op te spuiten. Een plek die voor ieder personeelslid dat aankomt aan het ziekenhuis en vertrekt na een drukke shift duidelijk zichtbaar is.”

Bird bij zijn werk in Deurne. Maarten De Bouw

Bird moet toegeven dat de ziekenhuismedewerkers eerst wat vreemd opkeken toen ze hem daar zagen staan op zijn laddertje, druk in de weer met zijn verfbussen. Tot ze doorhadden wat hij aan het tekenen was. “Mijn beeld is er een van een jonge vrouw, een verpleegster, met een mondmasker op. Eenmaal dat zichtbaar werd, kwamen onmiddellijk veel reacties. Mensen bleven even staan om een praatje te slaan, de ambulance reed een extra toertje om de vorderingen te volgen. Velen vertelden me dat ze het een echt mooi werk vonden.”

De streetart van Bird ging de wereld rond. Grote buitenlandse websites en traditionele media pikten de foto op van de mural in Deurne. “Natuurlijk ben ik trots dat een werk zo veel lof krijgt. Maar het is en blijft de boodschap die primeert en die hopelijk aankomt. Want ik wil niet alleen kleur in de buurt brengen, maar ook in de harten.”

CAZ in Wetteren. jvw

Bird is niet de enige artiest in Vlaanderen die coronastraatkunst maakt. In Ninove verschijnen de laatste weken overal dieren met mondmaskers op, ondertekend door de anonieme Myra. Langs de Scheldekaai in Wetteren werd een muur tot Covid-wall omgetoverd door kunstenaar CAZ. “Deze tekening zal ons nog enkele jaren herinneren aan de crisis die we nu meemaken.” In Lennik tekende graffiti-artiest Jurgen ‘Massi’ Massagé op de metershoge zijgevel van een drankencentrale een beeld van mensen uit de zorgsector met mondmaskers op en met de lichamen van superhelden, want dat zijn ze volgens de kunstenaar allemaal. En dat mag gezien worden in het straatbeeld. Ook straks als heel wat meer mensen opnieuw uit hun kot komen.