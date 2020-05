Politie controleert Els Ampe in tweede verblijf aan zee

Els Ampe, een van de kandidaten om Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op te volgen op 18 mei, heeft donderdag de politie over de vloer gekregen in haar huis in Oostende, nadat in een paar kranten was verschenen dat ze niet in haar huis in Laken verbleef met haar gezin, maar in Oostende, waar ze een tweede verblijf heeft.

In een videoboodschap legt Ampe, wier roots in Oostende liggen, uit dat haar gezin aan de kust verblijft omdat de gezondheid van haar man dat vereist. “Mijn man is hartpatiënt en behoort zo tot de risicogroep. Op dokterbevel moest hij uitwijken naar ons huis aan de kust.”

De verhuizing gebeurde zeven weken geleden, net voor de lockdown van kracht werd.

Ampe herhaalt in de videoboodschap dat de voorzittersverkiezingen van Open VLD haar prioriteit blijven. En passant haalt ze op Twitter nog eens uit. Bij het bericht dat ze plaatste over de politiecontrole, voegde ze de hashtag #politiestaat toe. Eerder deze week riep ze premier Sophie Wilmès ook al op om te stoppen met wat zij noemde “de lockdowndictatuur”. Haar partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block ergerde zich daar openlijk aan. Ze noemde die uitspraak “dodelijk”. (frp)