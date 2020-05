Presidentiële 1 mei

Presidentieel, op zijn Macrons. Zo zag de 1 mei-boodschap van SP.A-voorzitter Conner Rousseau eruit. Online dan toch, want vanwege coronatijden geen optochten of talloze speeches. Wel een socialistisch partijvoorzitter die gezeten aan een tafel de natie en zijn militanten toespreekt. Rousseau kondigde een social deal aan, een plan om de crisis aan te pakken met vooral veel investeringen in bedrijven, openbaar vervoer, energiezuinige woningen en alternatieve energie. Met de opbrengst moet de koopkracht worden verhoogd en de belastingen verlaagd.

PVDA-voorzitter Peter Mertens pleitte dan weer voor een herfederalisering van de gezondheidszorg en een coronataks van 5 procent op alle vermogens boven de 3 miljoen euro. En de groenen? Die gaan voor zorgverlof voor alle ouders en meer personeel in de zorg. Tom Van Grieken van Vlaams Belang vraagt dan weer een coronapremie voor wie is blijven werken en hij wil ook dat overuren in de zorg niet belast worden. (fem)