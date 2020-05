Hoop over medicijn dat coronavirus lamlegt

En dan te zeggen dat remdesivir bedoeld was om ebola te bestrijden, maar daarvoor een maatje te klein bleek. Een klinische studie heeft nu aangetoond dat het antivirale geneesmiddel wél lijkt te werken voor coronapatiënten.

Precies 1.063 patiënten namen deel aan het onderzoek, in ziekenhuizen wereldwijd. De Covid-19-patiënten die remdesivir kregen, herstelden 31 procent sneller dan zij die een placebo kregen. Concreet: de helft van de patiënten behandeld met remdesivir kon na elf dagen het ziekenhuis verlaten, tegenover vijftien dagen bij de andere. Ook de overlevingskansen lijken toe te nemen: 92 procent bij patiënten met remdesivir en 88,4 procent zonder. Al is dat verschil te klein om grote conclusies uit te trekken.

Voorlopige studie

We moeten wel nog voorzichtig blijven, omdat het om voorlopige resultaten gaat en de studie nog niet alle kwaliteitschecks heeft doorstaan. Volgens sommige critici gaat het bovendien al bij al om een bescheiden verbetering bij patiënten, en doet de honger naar goed nieuws de geesten al te snel in een modus van euforie verzeilen. Ook het feit dat net de Amerikaanse farmareus Gilead Sciences met de goede resultaten komt, in een studie gesponsord door de Amerikaanse regering, doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen.

Ziekenhuisopnames vermijden

Het feit dat Anthony Fauci zelve – wereldvermaard immunoloog en directe adviseur van Donald Trump – de resultaten voorstelde, pleit dan weer in het voordeel van het medicijn. De man zei “heel optimistisch” te zijn en ziet remdesivir evolueren tot de standaardbehandeling bij coronapatiënten.

Ook de Vlaamse topwetenschapper en viroloog Johan Neyts (KU Leuven) is enthousiast over remdesivir. “Het is inderdaad niet zo dat de patiënten na één dag genezen zijn, maar vier dagen minder in het ziekenhuis is wel een significante verbetering”, zegt hij. “Dit is de eerste degelijke studie naar de effecten van remdesivir op Covid-19 en ze bewijst dat dit medicijn voorlopig het beste wapen is dat we hebben. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het nog veel meer effect zal hebben als we remdesivir toepassen in een vroeger stadium. De patiënten in de studie lagen al in het ziekenhuis en waren dus al vrij ziek. Dienen we het vroeger toe, dan kunnen we ziekenhuisopnames wellicht vermijden.”

Overdrive

Eén probleem: remdesivir werkt enkel in op het enzym dat het genetisch materiaal van het virus kopieert. Het blokkeert dus de vermenigvuldiging van het virus. “Maar het ziektebeeld van Covid-19 bestaat ook uit een felle immunologische reactie”, zegt Neyts. “Bij patiënten die ernstig ziek worden gaat het afweersysteem zodanig in overdrive dat het schade aanricht in onze organen. Willen we de ziekte goed behandelen, zullen we een antiviraal middel als remdesivir moeten combineren met een medicijn dat die overreactie dempt.”

Vraag is of coronapatiënten straks allemaal remdesivir krijgen. Gilead is alleszins bezig met de productie fel op te drijven. Als de resultaten de goede richting blijven uitgaan, zal het medicijn wellicht via een versnelde procedure goedgekeurd worden.