Kompany kiest voor keeperstrainer die volgens Man City-methode werkt

Dit seizoen was doelman Hendrik Van Crombrugge de grote uitblinker bij Anderlecht. Hij werkte net zoals zijn voorgangers Proto, Roef, Boeckx, Sels, Didillon goed samen met keeperstrainer Max de Jong. Toch haalde Anderlecht nu doelmannencoach Jelle Ten Rouwelaar (39) weg bij de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Dat was op voorspraak van speler-manager Vincent Kompany. “Het verwondert me niet dat Kompany bij Ten Rouwelaar uitkwam”, zegt Stijn Vreven, die in 2017 coach was bij NAC. “NAC werkt al enkele jaren samen met Man City en Jelle trok regelmatig naar Manchester om zich technisch bij te scholen. Nieuwe toestellen, nieuwe oefeningen, nieuwe technieken: hij leerde daar de fijnste kneepjes van het keeperstrainen en raakte er aan de praat met Kompany.”

Vraag is wat er nu moet gebeuren met Max de Jong. Diens contract loopt nog een jaar verder en hij wil niet vroegtijdig vertrekken. Hij voelt zich thuis in Brussel en ligt goed in de groep. Anderlecht ontslaat hem liever niet en dus mag De Jong zich bezighouden met de doorstroming van jonge keepers. Hetzelfde overkwam Karim Belhocine vorig jaar, tot hij vertrok naar Charleroi.(jug, svc)