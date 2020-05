Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Hans Vanaken reiken virtueel trofeeën uit aan beste amateurvoetballers

Bij de ‘End Of The Season’-verkiezing worden de beste spelers, de topschutters, de beste doelmannen en de kampioenen in de bloemetjes gezet, van 2de amateur A en 3de amateur A en 1ste en 2de provinciale West en Oost. Omdat op donderdag 30 april de gala-avond in het Casino van Knokke niet kon doorgaan wegens de coronacrisis, heeft de organisatie bekende koppen uit het Belgische voetbal gecontacteerd om de winnaars bekend te maken.

- Beste Speler (2de Amateur) -

Simon Savaete (28, middenvelder, Royal Knokke FC)

Kapitein Simon Savaete loodste Knokke afgelopen seizoen naar de ruim verdiende titel in tweede amateur A. De middenvelder promoveert met de kustploeg mee naar eerste amateur.

- Beste Speler (3de Amateur) -

Olivier Romero (31, aanvaller, KVK Ninove)

Olivier Romero scoorde opnieuw aan de lopende band, maar Ninove moest de titel in derde amateur wel aan Zelzate laten. De topschutter én beste speler blijft volgend seizoen zijn club trouw.

- Beste Speler (1ste provinciale) -

Maarten Matthijs (20, aanvaller, KRC Bambrugge)

KRC Bambrugge strandde in eerste provinciale op één punt van kampioen Voorde-Appelterre, maar individueel stak Maarten Matthijs erbovenuit.

- Beste Speler (2de provinciale A) -

Tommy Jacobs (37, aanvaller, FCG Sint-Laureins)

Sint-Laureins moest door een dipje voor Nieuwjaar afhaken in de titelstrijd, maar heeft met Tommy Jacobs wel de beste speler in 2A in zijn rangen.

- Beste Speler (2de provinciale B) -

Koen Landuyt (30, aanvaller, KFC Olympic Burst)

Ook al deed Burst afgelopen seizoen niet mee voor de prijzen in tweede provinciale B, toch vond Koen Landuyt vlot de weg naar de netten.

- Beste Speler (2de provinciale B) -

Timothy Van Laecke (33, aanvaller, SK Lokeren Doorslaer)

Timothy Van Laecke trok Lokeren Doorslaar met z’n goals meermaals over de streep, maar de titel in tweede provinciale C was voor Grembergen.