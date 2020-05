Kogel is door de kerk: Roberto Martinez blijft bondscoach van de Rode Duivels tot na WK 2022

Het sleepte even aan, maar de kogel is door de kerk: Roberto Martinez blijft ook de komende twee jaar bondscoach van de Rode Duivels. Het contract van de Spanjaard liep deze zomer normaal af, maar wordt nu verlengd tot na het WK 2022 in Qatar.

Met de contractverlenging van Martinez komt de Belgische Voetbalbond tegemoet aan de wensen van de internationals. Onder meer Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku lieten verstaan dat ze rekenden op een verlengd verblijf van Martinez. Doordat het EK verschoven werd naar volgende zomer, zat onze nationale ploeg even virtueel zonder bondscoach. Dat is nu dus opgelost.

Zelf liet Martinez onlangs nog verstaan verder te werken “alsof ik er de volgende grote toernooien bij ben”. De Spanjaard nam in augustus 2016 de scepter over van Marc Wilmots. Hij loodste de Rode Duivels naar een knappe derde plaats op het WK 2018 in Rusland.