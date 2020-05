Kim Jong-un is volgens Noord-Koreaans staatspersagentschap in het openbaar verschenen

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA heeft leider Kim Jong-un vrijdag de inhuldiging bijgewoond van een mestfabriek. De berichtgeving moet allerlei speculaties over de mogelijke slechte gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider de kop indrukken. Staatsmedia gaven intussen ook foto’s vrij.

Het is al geleden van 11 en 12 april dat Kim nog in het openbaar is verschenen. Op 11 april zat hij het politbureau voor, de dag nadien bezocht hij - volgens de staatsmedia - een militaire basis met jachtvliegtuigen.

De opvallende afwezigheid van Kim Jong-un op de viering van de geboorte van zijn grootvader en stichter van het land Kim Il Sung op 15 april was de aanleiding voor een reeks geruchten over de gezondheidstoestand van Kim Jong-un.

Volgens KCNA woonde Kim Jong-un vrijdag de opening bij van een mestfabriek in Sunchon, niet ver van de hoofdstad Pyongyang. Andere hoogwaardigheidsbekleders en de zus van de leider, zijn raadgeefster Kim Yo-jong, waren daar ook aanwezig.