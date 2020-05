Duizenden mensen betogen in Californië tegen beperkingsmaatregelen

In de Amerikaanse staat Californië hebben duizenden mensen betoogd tegen de beperkingsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen zijn nu al zes weken van kracht. Gouverneur Gavin Newsom sloot vorig weekend een aantal stranden waar veel volk was bijeengekomen.

De manifestanten droegen pancartes met slogans waarop ze de versoepeling of het einde van de maatregelen vroegen. “Alle jobs zijn essentieel” en “vrijheid is essentieel”, viel er onder meer te lezen.

Gouverneur Newsom zegt begrip te hebben voor de frustraties van de betogers en voor de angst die ze hebben voor de economische gevolgen. Over enkele dagen zal hij een verklaring afleggen over de beperkingsmaatregelen.

Ook elders in de VS, onder meer in Chicago en New York, zijn er gelijkaardige protestacties geweest. In de staat Michigan raakten gewapende betogers donderdag binnen in het parlement, dat een debat hield over de versoepeling van de maatregelen.