Op 24 uur tijd ruim 1.800 nieuwe doden in de VS

In de Verenigde Staten zijn er vrijdag meer dan 1.800 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is iets minder dan de voorbije dagen, toen de teller telkens boven de 2.000 uitkwam, blijkt uit de dagelijkse telling van de John Hopkins-universiteit. In totaal zijn er nu al 64.700 mensen in de VS overleden aan het coronavirus.

Het aantal dagelijkse coronadoden in de VS is al een maand niet meer onder de 1.000 gezakt. De voorbije drie dagen was het dodenaantal opnieuw gestegen. Toen werden er telkens tussen de 2.000 en de 2.500 doden geteld.

New York is het epicentrum van de epidemie in de VS. Daar worden dagelijks meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen ten gevolge van het coronavirus. Het aantal sterfgevallen neemt er wel af.

President Donald Trump heeft intussen gezegd dat hij hoopt dat het aantal doden in de VS onder de 100.000 zal blijven.