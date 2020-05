Nooit meer aangiftes van verkrachting dan in 2019

Vorig jaar waren er 4.664 aangiftes van verkrachting in ons land, een record. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die De Morgen kon inkijken. Experts vermoeden een impact van #MeToo en het succes van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

De voorbije tien jaar is het aantal aangiftes van verkrachting met bijna 25 procent gestegen, zo leren nieuwe cijfers uit de gegevensbank van het College van Procureurs-Generaal. In 2010 stapten 3.757 slachtoffers, voornamelijk vrouwen, naar de politie. Vorig jaar waren dat er 4.664. Zeker sinds 2017 gaat het aantal aangiftes gestaag omhoog.

“Ik zie een evolutie die nieuw is”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Jarenlang schommelde het aantal verkrachtingen rond 3.500. Sinds 2017 zitten we boven 4.000 aangiftes en het blijft stijgen.”

Stevens vermoedt dat steeds meer Belgen bereid zijn aangifte te doen. Deskundigen wijzen ook op de oprichting van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Die pilootprojecten in Gent, Luik en Brussel gingen in 2017 van start en zorgen ervoor dat slachtoffers op één plaats alle zorg en ondersteuning kunnen krijgen.

De uitbreiding van de centra is een van de eisen van de familie van Julie Van Espen, die om het leven kwam bij een gewelddadige aanval.

Er zijn nog altijd maar drie Zorgcentra in ons land. Voor de uitbreiding van de drie bestaande centra en drie nieuwe in Charleroi, Antwerpen en Leuven heeft minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) 6 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast heeft ze een Koninklijk Besluit klaar dat het mogelijk maakt in elke provincie een Zorgcentrum op te richten.

Muylle laat weten dat de tien Zorgcentra in 2023 allemaal operationeel moeten zijn. Al geeft ze toe dat de coronacrisis tot vertraging kan leiden.