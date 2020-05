China kwaad na tweet van de VS over Taiwan

Een tweet van de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties (VN) heeft kwaad bloed gezet bij de Chinese overheid. In de tweet spreken de VS hun “duidelijke steun” uit aan Taiwan om deel te nemen aan de VN. China zegt in een mededeling dat de tweet “een ernstige inmenging is in interne Chinese zaken”.

“er is maar een China in de wereld. De regering van de Volksrepubliek China is de enige wettige regering die heel China vertegenwoordigt en Taiwan is een onvervreemdbaar deel van China”, zegt de mededeling.

De tweet van de VS-missie bij de VN zei dat de VN 75 jaar geleden was opgericht om het mogelijk te maken dat “alle stemmen zich konden laten horen”. “Taiwan bij de VN verbieden is niet alleen een belediging voor het fiere Taiwanese volk maar ook voor de principes van de VN”, luidde het.

De Amerikaanse missie had vervolgens ook een tweet gestuurd waarin Taiwan werd geprezen als model voor de aanpak van de coronacrisis. Taiwan verdient daardoor zijn plaats bij de Wereldgezondheidsorganisatie, klonk het nog.