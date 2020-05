Aantal leerlingen dat uitstroomt zonder diploma blijft maar stijgen

Vlaanderen slaagt er niet in om het stijgende aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, blijkt uit cijfers van de onderwijs­administratie. Dat schrijft De Standaard zaterdag.

Elk jaar verlaten duizenden leerlingen het secundair onderwijs zonder diploma. In het schooljaar 2017-2018 ­waren dat er 8.031, blijkt uit ­cijfers van de Vlaamse onderwijsadministratie. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters stijgt daarmee van 11,0 procent in 2016-2017 tot 11,9 procent een schooljaar later.

Sinds 2014 (9,3 procent) blijft het aantal vroegtijdige schoolverlaters maar stijgen. Volgens de ­cijfers presteert Vlaanderen nu nagenoeg net zo slecht als in 2009-2010, toen 12 procent van de leerlingen zonder diploma uitstroomde. In tien jaar tijd is er dus nauwelijks vooruitgang ­geboekt.

In het voltijdse secundair onderwijs is de grootste groep schoolverlaters nog steeds te vinden in het bso, waar 18 procent van de jongeren uitstroomt zonder diploma. In het kunst secundair onderwijs (kso) gaat het om 14 procent. In het systeem van deeltijds leren en werken stromen maar liefst ruim zes op de tien jongeren uit zonder diploma.