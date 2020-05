Vaccinatie voor bof, mazelen en rode hond geeft mogelijk milder verloop Covid-19-infectie

Ouderen met een verhoogde kans op een ernstig verloop van een Covid-19-infectie zouden een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (bmr) aangeboden moeten krijgen. Dat meldt de Nederlandse omroep NOS op basis van Brits onderzoek. De studie bevat aanwijzingen dat een vaccinatie tegen bmr wel eens kunnen leiden tot een milder verloop van de infectie.

Wetenschappers van de universiteit van Cambridge en het academisch ziekenhuis in Luton bij Londen hebben geprobeerd een verklaring te vinden voor het feit dat vooral ouderen getroffen worden door Covid-19. Jongere leeftijdsgroepen hebben minder te duchten van het virus.

Om dat verschil te verklaren hebben de onderzoekers gekeken of de bmr-vaccinatie, die pas een jaar of veertig bestaat, van invloed is op het verloop van corona-infecties. De oudere leeftijdsgroepen hebben die vaccinaties niet gehad, de jongere in overgrote meerderheid wel. Een aanzienlijk deel van de ouderen heeft wel bof, mazelen en rode hond gehad.

Christian Hoebe, arts infectieziektenbestrijding van de GGD Zuid-Limburg, is niet verrast door de hypothese van de Britse onderzoekers. “Je ziet wel vaker dat vaccins met levend materiaal een algeheel effect hebben op het immuunsysteem. Meestal is dat een nadelige bijwerking, nu zou dat het eerder een gunstige kunnen zijn.”