België voerde mondmaskers uit ondanks tekort in eigen land

Ondanks de tekorten in eigen land heeft België sinds 15 maart toch 284 vergunningen toegekend om mondmaskers, brillen en andere beschermingsmiddelen uit te voeren naar landen buiten de EU. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Sinds 15 maart geldt in de Europese Unie een exportverbod voor ‘medische persoonlijke beschermingsmiddelen’. Alleen als een lidstaat uitdrukkelijk de toestemming geeft mag zo’n lading met mondmaskers of andere bescherming de Europese grens oversteken. In ons land kreeg de FOD Economie de bevoegdheid om die uitvoervergunningen toe te kennen. Navraag van De Tijd leert dat sinds 15 maart 284 vergunningen zijn afgeleverd. Dat betekent dat er sindsdien nog elke dag gemiddeld zes ladingen met mondmaskers en andere beschermingsmiddelen uit België zijn uitgevoerd.

Volgens de woordvoerster van de FOD Economie, Chantal De Pauw, werd het gros, 116 vergunningen, afgeleverd op basis van ‘contractuele en commerciële verplichtingen’. Nog eens 103 vergunningen gebeurden in het kader ‘humanitaire hulp’. Nog 56 vergunningen waren zogeheten ‘intra company’-zendingen. En de resterende negen vergunningen waren ‘giften of zendingen naar familieleden’. Verdere details over de 284 ladingen, zoals de hoeveelheden, welke bedrijven nog mochten exporteren en naar welke landen ze zijn vertrokken, werden niet gegeven.

Maar bijvoorbeeld het mondaine Monaco zou nog aan ‘veel’ mondmaskers zijn geraakt via ons land, vervolgt de krant, die zich daarvoor baseert op een uitspraak van de Monegaskische minister van Volksgezondheid Didier Gamerdinger twee weken geleden. De minister vertelde hoe Monaco in maart geen maskers meer vond en daarom een beveiligde bevoorrading opzette. Er zouden toen een beetje maskers vanuit Frankrijk zijn gekomen, maar ‘veel uit België’. Monaco begon twee weken geleden al met het uitdelen van gratis mondmaskers aan zijn inwoners, aldus nog de krant.