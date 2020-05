Kijk eens, zonder naaimachine! Mme Zsazsa knipt zes mondmaskers uit één T-shirt

Ze kunnen dezer dagen ternauwernood snel genoeg aangesleept worden, de mondmaskers. Ook op de stoffen, de lintjes, de elastiekjes, alle onderdelen om ze zelf ineen te zetten, is de stormloop een feit. En dan moet u het belangrijkste attribuut – een naaimachine – ook al in huis hebben én beheersen. U krabt zich wanhopig achter de oren? Afblijven, zeggen wij! Het Nieuwsblad laat u niet stikken. Wij vroegen het creatieve wonderbrein van Mme Zsazsa om raad. De experts van maakjemondmasker.be – waar u nog altijd het enige echte ‘officiële’ naaipatroon vindt – keken mee en noemen dit een goed alternatief. Het Nieuwsblad toont in de video hierboven hoe je het mondmasker moet maken, hieronder vind je de handleiding stap per stap.