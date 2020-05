De coronacijfers van de voorbije 24 uur: 485 nieuwe gevallen, 82 overlijdens en 319 patiënten die genezen zijn

Op vrijdag 1 mei werden 485 nieuwe coronagevallen gerapporteerd: 313 in Vlaanderen, 128 in Wallonië en 44 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 49.517. Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog.

In de ziekenhuizen zijn in totaal 3.111 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 128 nieuwe opnames. In de intensieve zorgen liggen in totaal 689 patiënten, dat is een verdere daling met 60 patiënten in de voorbije 24 uur. 12.211 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 319 in de voorbije 24 uur.

In totaal zijn nu al 7.765 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 82 in de voorbije 24 uur. Dat die toename zo laag uitvalt, is mogelijk een gevolg van het feit dat 1 mei een feestdag was en dus het weekendeffect een rol kan spelen. Van die 82 overleden 33 mensen in het ziekenhuis en 49 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 80 procent bevestigd door een Covid-test.

Van de in totaal 7.765 overleden personen, overleed 46 procent in het ziekenhuis, 53 procent in een woonzorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (16 procent) als vermoede (84 procent) gevallen.

Er werden, zoals vermeld, 82 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 33 (40 procent) in Vlaanderen, 35 (43 procent) in Wallonië, en 14 (17 procent) in Brussel. Ook werden er 20 sterfgevallen verwijderd als gevolg van correcties die door verschillende bronnen werden doorgegeven. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.

Testen

Wat het testen op Covid-19 betreft, is het aantal door de laboratoria uitgevoerde tests tussen begin maart en 1 mei gestegen tot 260.996 tests. Sinds 10 april zijn er 138.588 tests uitgevoerd door het nationaal testing platform voor de woonzorgcentra. Van de tests uitgevoerd in de woonzorgcentra werden er 82.167 bij personeelsleden uitgevoerd en 56.421 bij bewoners.