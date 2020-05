Extra politietoezicht in Brugse Poort na vechtpartijen

Gent - De Gentse politie houdt extra patrouilles in de Brugse Poort na de vechtpartijen eerder deze week. “We willen extra oren en ogen op het terrein”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

De Brugse Poort werd deze week geteisterd door twee vechtpartijen op twee dagen tijd. Op het Seghersplein is donderdagavond een zware vechtpartij geweest, waarbij één gewonde naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Eén dag later brak rond hetzelfde uur opnieuw een conflict uit, op de Bevrijdingslaan. De politie is waakzaam voor nieuwe incidenten en voert het aantal patrouilles en interventiediensten op, zowel in burger als in uniform. Dat valt te horen bij burgemeester Mathias De Clercq. “We willen extra oren en ogen op het terrein”, zegt hij.

Op de Bevrijdingslaan wordt al extra gepatrouilleerd om de inkopen voor de ramadan in goede banen te leiden. “Hierdoor was de politie bij de tweede vechtpartij snel aanwezig en kon het conflict worden ontmijnd”, aldus De Clercq. “We gaan die ploegen ook actief inzetten op mogelijke spanningen in de wijk.”

Of de twee vechtpartijen aan elkaar zijn gelinkt en wat de oorzaak is, wilde de burgemeester niet kwijt, omdat “het onderzoek nog loopt”. Maar er komt een “structurele” aanpak van de problemen in de wijk. “De Brugse Poort is een prioritaire wijk in het zonaal veiligheidsplan”, zegt hij. “De komende weken en maanden zullen politie, buurtbewoners en verenigingen samenwerken om de problemen aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen.”