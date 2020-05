Gentse wijk Brugse Poort voor tweede keer opgeschrikt door vechtpartij

In de Gentse wijk Brugse Poort vond vrijdagavond opnieuw een vechtpartij plaats. Daags voordien raakten ook al zo’n 15 personen slaags en één iemand gewond door messteken.

Bij de vechtpartij donderdagavond, op het Emile Seghersplein, waren zo’n 15 personen betrokken en raakte één iemand gewond door messteken. Een man werd opgepakt. Vrijdagavond ging het dan weer om een vechtpartij in de Bevrijdingslaan.

“Omwille van de ramadan en de coronamaatregelen patrouilleren we al regelmatiger in de buurt”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Door de vechtpartij daags voordien waren we ook alerter. Dus toen we bericht kregen, konden we snel uitrukken en het incident snel in de kiem smoren. Het ging er minder heftig aan toe dan daags voordien. Het is net zoals woensdag nog niet duidelijk wat de aanleiding is voor de vechtpartij. We weten nu ook niet hoeveel mensen er precies betrokken waren bij de vechtpartij. We blijven het opvolgen.”

“De Gentse politie is voldoende aanwezig en ik denk dat de buurtbewoners gezien hebben dat er snel gehandeld is”, eindigt hij. “We rijden constant rond in Gent en willen een duidelijk signaal geven dat we aanwezig zijn voor de veiligheid van de Gentenaars. De Brugse Poort is één van de buurten in de stad waar een verhoogd toezicht is, net zoals andere buurten zoals de Muide, de Dendermondsesteenweg of andere plaatsen waar nu door de ramadan en de coronamaatregelen meer aanwezigheid is van onze agenten.”

“Volgen situatie op de voet”

“We nemen deze incidenten heel ernstig”, reageert ook burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “De politie kon onmiddellijk optreden en het incident is daardoor niet geëscaleerd. Dit is een situatie die we op de voet volgen. Dit weekend zetten we extra patrouilles in, zowel in uniform, als in burger en ook de coronaploegen lopen daar al regelmatig langs om een oogje in het zeil te houden. Meer controles hebben ook een sensibiliserend effect en het is altijd goed om meer ogen op het terrein te hebben en kort op de bal te kunnen spelen.”

Prioriaire wijk

Maar ook op de lange termijn wordt er gewerkt en is er volgens de burgemeester sprake van een structurele aanpak. “De Brugse Poort was en is één van de prioritaire wijken in het zonaal veiligheidsplan van de politie. Samen met de verschillende actoren in de wijk wordt er samengewerkt. Er is niet alleen sprake van repressieve acties, maar ook van een wijkgerichte aanpak en positieve acties om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.”