Roland Duchâtelet wil jonge mensen wel uit hun kot voor het voetbal: “Die groep wordt nu zwaar gestraft”

Van een gebrek aan een mening kan je Roland Duchâtelet niet betichten. En dus liet de voormalige eigenaar van onder anderen STVV en Charlton in een gesprek met De Tijd zijn licht schijnen over de coronacrisis en het voetbal.

“In de aanpak van Zweden zit wel iets: ze maken een onderscheid tussen jongere en oudere mensen”, aldus Duchâtelet. “Tot 45 jaar is de sterfte bij mensen die met corona besmet zijn heel gering en vergelijkbaar met die bij de griep. Bij ouderen slaat het virus vaak keihard toe. We zouden jonge mensen dus kunnen toelaten wel uit hun kot te komen, om naar het voetbal en festivals te gaan. Die groep wordt nu zwaar bestraft: we nemen ze hun vrijheid af en zadelen hen nadien ook nog eens op met de corona­factuur.”

De Nationale Veiligheidsraad beslist normaal volgende woensdag over het lot van de sportcompetities in België. De Veiligheidsraad verwacht dat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) samen met zijn Franstalige collega een reeks voorstellen formuleert. Weyts zelf zegt dat hij met een plan wil komen, zoals in het onderwijs.

Zowel de wielerfederaties als de Pro League hebben maandag nieuwe vergaderingen gepland. De Pro League – de 24 profclubs in het Belgische voetbal – heeft een Algemene Vergadering waar stopzetting van de competitie (weer) op de agenda staat. Daarom hopen de voetbalbonzen dat het kernkabinet dit weekend al knopen doorhakt zodat ze niet tot woensdag moeten wachten. Maar die kans lijkt niet bijster groot.