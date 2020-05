Inbrekers forceren rolluik van exclusieve juwelier in Waregem en vluchten met onbekende buit

Waregem - Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag werd de exclusieve juwelierszaak Haesevoets in de Stormestraat in Waregem opnieuw geviseerd door criminelen.

Twee daders maakten rond 3.30 uur een gat in het metalen rolluik. Daarna wrikten ze het rolluik open door er houten blokken tussen te steken. Door het smalle gat raakten ze de zaak binnen en konden ze vliegensvlug hun slag slaan.

Het duo sloe daarna te voet op de vlucht via de vlakbijgelegen Meersstraat, elk met een zak waarin ze de buit verzamelden. Een getuige verwittigde de politie, die zeer snel ter plaatse was en meteen een zoekactie opzette in de ruime omgeving.

Foto: ndz

“Korte tijd later werd door één van de patrouilles een verdacht voertuig met drie inzittenden opgemerkt ter hoogte van het kruispunt van de Verbindingslaan met de Expresweg”, zegt het parket. “Toen de agenten wilden overgaan tot controle van het voertuig, sloeg de wagen op de vlucht, maar na een korte achtervolging kon het voertuig klemgereden worden. De chauffeur van het voertuig kon meteen in de boeien geslagen worden, twee kompanen sloegen te voet op de vlucht, de velden in. Ondanks de inzet van speurhonden en een helikopter, kon het duo voorlopig ontkomen.”

De opgepakte verdachte verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Hoeveel de daders bij de inbraak buit konden maken, is niet duidelijk.

Niet eerste overval

Het is niet de eerste keer dat de zaak het doelwit is van criminelen. In november 2018 werden de juwelier en zijn echtgenote aan hun privéwoning iets verderop opgewacht door verschillende daders. Terwijl zijn echtgenote gekneveld werd, werd de juwelier zelf door de daders meegenomen naar de zaak, waar hij hen heel wat juwelen en horloges moest overhandigen. Nadat ze de man opsloten, sloegen de daders op de vlucht. De overvallers gingen toen aan de haal met een omvangrijke hoeveelheid juwelen en horloges.

Het verdere onderzoek naar de drieste feiten is in handen van de Federale Gerechtelijke Politie. Ook het labo kwam ter plaatse voor vaststellingen en sporenonderzoek.