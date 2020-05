José Mourinho huilt nooit, buiten die ene keer toen “drie voetbalmonsters” menselijk bleken te zijn: “Ik herinner het me nog goed”

Nors, arrogant en weinig emotioneel. Zo kennen we José Mourinho. Maar de Portugese toptrainer kan soms ook echt niet goed zijn van een nederlaag.

‘The Special One’ onthulde in een interview met Marca dat hij het moeilijk kreeg nadat hij met Real Madrid in de halve finales van de Champions League (2012) werd uitgeschakeld door Bayern München. De thuisploeg won telkens met 2-1, waarna de Duitse recordkampioen het haalden na een penaltyreeks. Het dwong Mourinho zelfs tot tranen.

“Helaas hoort dat ook bij het voetbal”, zei hij aan Marca. “Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos… (die hun elfmeter misten, red.) Het zijn alle drie voetbalmonsters. Zonder twijfel. Maar ook zij zijn menselijk. Die nacht heb ik voor de eerste en enige keer in mijn carrière als trainer gehuild na een nederlaag. Ik herinner het me nog goed. Aitor Karanka (zijn assistent van toen, red.) en ik die voor mijn huis in de auto zaten te wenen. Het was enorm zwaar, omdat we dat seizoen de allerbesten waren.”

Mourinho kon zich dat seizoen troosten met de Spaanse landstitel.