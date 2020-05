Spanjaarden komen massaal uit hun ‘kot’ na versoepeling coronamaatregelen: “We voelen ons gelukkig en vrij”

De inwoners van de Spaanse hoofdstad Madrid mogen na zeven weken lockdown weer een frisse neus halen. De Spaanse overheid versoepelde op 2 mei de coronamaatregelen en laat individueel sporten of wandelen in open lucht weer toe. Spanjaarden kwamen zaterdag massaal uit hun ‘kot’ om van de vrijheid te genieten, maar de vrees voor een heropflakkering blijft. “We voelen ons gelukkig en vrij en we hopen dat we het virus overwonnen hebben”, aldus een Spaans koppel dat genoot van een fietsritje.