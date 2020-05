Economische Inspectie neemt 17.000 mondmaskers in beslag bij ondernemer: “Niet verkocht aan woekerprijzen”

Aartselaar -

De Economische Inspectie heeft meer dan 17.000 mondmaskers en zo’n 450 gelaatsschermen in beslag genomen van ondernemer Marc Pairon. Hij verkocht die - tot donderdag nog - in zijn tuincentrum in Aartselaar. Volgens de Inspectie ging het om medische maskers en de verkoop ervan is verboden. Maar Pairon beweert het tegendeel. Hij heeft die althans nooit onder de naam medische maskers verkocht en al zeker niet aan woekerprijzen, zegt hij.