Brandweer kan poes redden uit brandend appartement in Sint-Stevens-Woluwe

Brussel - Het heeft zaterdagmiddag gebrand op de derde verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van Kleinenbergstraat en de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe. Niemand raakte gewond maar de schade is groot en het pand is voorlopig onbewoonbaar. De brandweer kon wel de poes des huizes redden.

Het vuur ontstond rond 14.30 uur in de keuken. “Iedereen is op tijd naar buiten geraakt en ook de andere bewoners van het appartementsgebouw werden geëvacueerd”, vertelt adjudant Walter Mombaerts van brandweerzone Vlaams-Brabant West.

“De schade is echter groot. De keuken is helemaal verwoest door de brand. Het pand is dan ook voorlopig onbewoonbaar. Ook in het appartementsgebouw op de tweede verdieping is er waterschade. We hebben wel nog een poes kunnen redden. Bij onze aankomst kregen we van de bewoners hoorden we dat die nog binnen zat. We hebben het dier ongedeerd naar buiten kunnen brengen.”

De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk door de zware schade maar waarschijnlijk is er iets te lang op het vuur blijven staan, want de vlammen kwamen een van de bewoners tegemoet toen ze naar de keuken ging.

De bewoners krijgen voorlopig noodopvang via de gemeente.