Nieuwe woordvoerder Trump: “Ik beloof dat ik nooit zal liegen tegen jullie”

Na meer dan honderd dagen sinds het vertrek van Stephanie Grisham heeft het Witte Huis een nieuwe woordvoerder. De 32-jarige Kayleigh McEnany zal voortaan de “gedachten de president vertalen” en de pers op de hoogte houden over het reilen en zeilen in de Amerikaanse hoofdstad. Ze is al de vierde woordvoerder van de president in vier jaar tijd. Toen ze vrijdag voor de allereerste keer op het podium van het Witte Huis stond, kreeg McEnany een opvallende vraag van de verzamelde pers: “Belooft u dat u nooit zal liegen vanop dat podium?”