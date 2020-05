Nieuwe transfer voor Lokeren-Temse: linksback De Wilde komt over van Antwerp

Uitgaande transfer bij Antwerp. Cyronn De Wilde (19) tekende voor twee jaar bij de nieuwe fusieclub KSC Lokeren-Temse.

De Wilde was een van de opkomende verdedigers bij de Great Old, want vorige zomer mocht hij van Laszlo Bölöni mee op stage met de A-kern. De laatste stap zetten – naar een definitief stekje in de A-kern – was voor de snelle linksback echter lastig, en dus waagt hij nu eerst zijn kans in Tweede Amateur. Hij is geen oude bekende voor Lokeren, want nadat hij bij het kleinere Daknam begon, voetbalde hij drie jaar in de jeugd van Sporting Lokeren. Nadien trok hij naar Club Brugge en de voorbije twee seizoenen kwam hij voor Antwerp uit.