Noord-Korea geeft beelden vrij van springlevende Kim Jong-un

Het gerucht dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is overleden na een operatie circuleert al enkele dagen. Zaterdag liet het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA weten dat hij vrijdag de inhuldiging van een mestfabriek heeft bijgewoond. Nu verspreidt het communistische land ook beelden van Kim Jong-un tijdens de inhuldiging om speculaties over zijn dood de kop in te drukken.