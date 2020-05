Een jogger kruisen of even met je buurman praten? Zo groot is het risico om besmet te raken met het coronavirus volgens viroloog Steven Van Gucht

Hoeveel risico loop ik om besmet te raken met het coronavirus wanneer ik iemand kruis in de supermarkt of even sta te babbelen met mijn buurman? Het zijn vragen die we ons allemaal stellen. “Het is geen exacte wetenschap”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar we beschouwen het pas als een hoog risico als je een kwartier contact hebt met iemand binnen anderhalve meter.”