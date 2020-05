Fans Athletic Bilbao willen bekerfinale in vol stadion, ook als dat Europees ticket kost

De fans van Athletic Bilbao willen de finale van de Copa del Rey tegen de buren van Real Sociedad in een vol stadion zien, ook als dat de Baskische club een ticket voor de Europa League kost.

De Europese Voetbalfederatie UEFA liet de twee Baskische clubs weten dat ze hun bekerfinale voor 3 augustus moeten spelen. Gebeurt dat niet, dan gaat het ticket voor de Europa League naar de zevende van La Liga, in plaats van naar de bekerwinnaar. Maar de fans van Athletic willen geen bekerfinale zonder publiek, ook als dat betekent dat de wedstrijd pas volgend jaar gespeeld kan worden. In een statement op de sociale media vragen ze hun club om “duidelijk en daadkrachtig” te antwoorden op de “arrogantie” van de UEFA. Als er gekozen moet worden tussen Europees spelen en de Copa voor publiek spelen, willen ze dat Athletic voor dat laatste kiest. De supportersvereniging zoekt ook steun bij de fans van Real Sociedad. Die club van Rode Duivel Adnan Januzaj is als vierde in La Liga sowieso verzekerd van Europees voetbal.

De Spaanse voetbalfederatie wou de bekerfinalisten de voorkeur geven bij het toekennen van de Europese plaatsen, maar werd door de UEFA teruggefloten. Dat tot grote ontevredenheid van Bilbao.

De eerste volledig Baskische finale van de Copa del Rey zou op 18 april in het Estadio La Cartuja in Sevilla plaatsvinden, maar werd wegens de coronapandemie uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet.