Romelu Lukaku verklaart zijn straffe eerste seizoen in Italië: “Opgekropte woede van na het WK lanceerde me bij Inter”

Romelu Lukaku heeft er al een puik eerste seizoen opzitten in de Serie A. Internazionale betaalde vorige zomer 65 miljoen euro voor de Rode Duivel, die bedankte met 17 doelpunten in 25 competitiematchen. De oorzaak van zijn straffe seizoen ligt op het WK 2018, verklaarde hij nu zelf. “Ik was een man met een missie.”

In de zomer van 2018 staken de Rode Duivels hand uit naar de WK-finale, nadat ze in de kwartfinales de maat hadden genomen van Brazilië. Maar een vroeg kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti doorprikte die droom. Niet België, maar Frankrijk speelde de finale. “Op dat moment besefte ik het nog niet. Ik zat met mijn hoofd in de wolken, het kleine België had de halve finale gehaald op het WK”, aldus Lukaku bij Bleacher Report. “Maar de pijn kwam een maand later, toen ik de matchen herbekeek. Het bracht me naar een donkere plek. Het volgende jaar was moeilijk, omdat we zo dichtbij waren. Die klap kreeg ik pas achteraf. Dat was zwaar.”

Na de domper op het WK liep het bovendien ook bij Manchester United stroef voor Lukaku, waar hij geen eerste keuze was voor Ole Gunnar Solskjaer. Afgelopen zomer gooide Inter hem dan een reddingsboei toe. Met succes. “Toen ik naar Inter ging, had ik al die opgekropte woede nog in mij. Ik dacht: hey, man met een missie. Dit ben ik en we gaan ervoor”, aldus Lukaku.

