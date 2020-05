Mondmaskers mogen via supermarkten verkocht worden

Supermarkten zullen chirurgische mondmaskers mogen verkopen. Dat melden premier Sophie Wilmès en de Ministers-residenten in een gezamenlijk persbericht. Nog volgens de mededeling rekenen de premier en haar ministers op de verantwoordelijkheid van de ketens en groothandelaars.

“Zoals aanbevolen door de groep van deskundigen die verantwoordelijk is voor de exitstrategie (GEES), zal de verkoop van chirurgische maskers aan particulieren worden toegestaan, zodat elke burger die ze nodig heeft, deze beschermingsmiddelen kan verkrijgen.” Dat melden premier Sophie Wilmès en de ministers-presidenten van de gewesten zaterdag in een gezamenlijk persbericht. De verkoop van maskers via supermarkten is een van de elementen van een “gemeenschappelijke en gecoördineerde strategie” die door de verschillende instellingen in het land is aangekondigd.

Om dit mogelijk te maken moet het Koninklijk Besluit van 23 maart 2020 opgeschort worden. Daarin stond dat de detailhandel in persoonlijke beschermingsmiddelen “alleen was toegestaan aan erkende apotheken”. De schorsing van deze bepaling zal voortdurend worden geëvalueerd.

De premier en de Minister-Presidenten zijn ervan overtuigd dat de detailhandel de verkoop van maskers verantwoord zal organiseren. Ze verzekeren dat de sector “maatregelen zal treffen om (...) massale aankopen te voorkomen die ten koste zouden gaan van het algemeen belang”.

Ze voegen er nog aan toe dat de verdelers van mondmaskers (groothandelaars en anderen) “zich ertoe verbinden de toegang tot deze maskers niet tot een commerciële operatie te maken”. Het kan niet de bedoeling zijn dat de supermarktketens tegen elkaar opbieden.