“Dit is nooit gebeurd. Nooit.” Voor het eerst heeft Joe Biden zélf de aantijgingen ontkend dat hij in 1993 in de Senaat een medewerkster zou hebben aangerand.

Joe Biden (77) woont in een prachtig landgoed in Delaware. Toch moet het frustrerend zijn voor een presidentskandidaat om vanuit zijn ­kelder filmpjes de wereld in te sturen, terwijl je de arena in wil ...