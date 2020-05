Na de vondst van 39 lichamen in koelwagen: Ierse vader van twee beschouwd als “organisator” van dodelijke smokkel

Volgens de Britse autoriteiten wijst alles erop dat de pas gearresteerde Ronan Hughes (40) uit Ierland de grote organisator is van de dodelijke smokkel waarbij 39 Vietnamese migranten in een koelwagen om het leven kwamen. De vader van twee heeft verdacht veel geld op verschillende rekeningen staan en heeft duistere connecties over heel Europa.

Ronan Hughes (40) werd al een tijd gezocht door de Engelse politie in Essex. Maar onlangs werd hij gearresteerd in Ierland. De politie traceerde hem in zijn woonplaats Monaghan, aan de grens met Noord-Ierland. Hij verscheen op 22 april een eerste keer voor de rechtbank in Dublin, met het oog op een mogelijke uitlevering, maar hij hield toen wijselijk de kaken op elkaar.

Ronan Hughes (rechts) wordt beschouwd als de spilfiguur in de zaak van de dodelijke smokkel. Foto: AP

Het openbaar ministerie maakte echter duidelijk dat Hughes als spilfiguur wordt beschouwd in de dodelijke smokkel, waarbij 39 Vietnamese migranten in oktober vorig jaar in een koelwagen om het leven kwamen. De lichamen werden in het Engelse Grays ontdekt in een container. Onder de slachtoffers ook twee jongens van amper vijftien jaar oud. Allemaal waren ze omgekomen door verstikking en oververhitting. De container bleek na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald. In totaal werden al vijf mensen in verdenking gesteld, onder wie ook Maurice Robinson, de 25-jarige bestuurder van de vrachtwagen. Hij pleitte begin april voor de rechtbank in Londen al schuldig aan doodslag.

De meest recente arrestatie is dus die van Ronan Hughes, die als “organisator” van de smokkel wordt aanzien. Eerder bleek al dat hij de man was die de container had gehuurd. Het op het leasedocument door Ronan Hughes vermelde adres zou overeenkomen met transportbedrijf C Hughes Transport. Dat bedrijf hield in 2017 op te bestaan. Na de ontdekking van de lichamen had Hughes de vlucht genomen, maar uiteindelijk kon de politie hem dus toch vatten.

Op het proces rond zijn uitlevering werd duidelijk dat de getrouwde vader van twee kinderen duistere connecties over heel Europa heeft, waaronder ook in Bulgarije. Hij kwam in 2009 al in aanvaring met justitie omdat hij toen ook betrokken was bij een grootschalige sigarettensmokkel, die opliep tot een verduistering van één miljoen euro. Ronan Hughes liep reeds meerdere veroordelingen op. De openbaar aanklager verklaarde deze week dat Hughes tal van voertuigen in zijn bezit heeft en over verschillende verdachte geldstromen beschikt, op 33 verschillende bankrekeningen. Bedragen die oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Hughes werd tijdens het onderzoek meermaals aangespoord om zichzelf aan te geven, maar dat heeft hij telkens geweigerd. Maurice Robinson, de chauffeur van de vrachtwagen, zou inmiddels al verklaard hebben dat hij 25.000 euro kreeg van Ronan Hughes om mee te werken met de smokkel. De bende riskeert nu sowieso jarenlange gevangenisstraffen.

Een ambulance met een van de gerepatrieerde lichamen van een slachtoffer uit Vietnam. Foto: EPA-EFE

De Vietnamese slachtoffers waren voor een groot deel mensen die afkomstig waren uit een erg arme regio in het centrum van Vietnam. Ze leefden er van landbouw, visvangst of werkten in de industrie. De families betaalden vaak duizenden dollars om via clandestiene kanalen in Groot-Brittannië te geraken, waar ze hoopten op een beter betaalde job.