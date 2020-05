Corona in Rusland: ontkennen, minimaliseren en panikeren

Zaterdag waren er officieel 114.431 Russen besmet met corona. 7.933 stierven eraan. Er is een exponentiële stijging van het aantal besmetting en doden de jongste weken, maar lang leek het alsof Rusland nagenoeg immuun was voor het virus. Nu dreigt het land de kant van de VS op te gaan, want de cijfers zijn niet bepaald accuraat, menen waarnemers. En in buurland Wit-Rusland is het al helemaal onduidelijk hoe zwaar het virus er toeslaat. President Loekasjenko blijft de corona-epidemie beschouwen als onzin.