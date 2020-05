Reddingsactie aan de gang nadat dolfijn zeilschip dagen volgde en in Amsterdamse haven terechtkwam

Een opvallend zicht in Amsterdam want daar zit momenteel een tuimelaar vast. Het dier is zaterdag de sluizen bij de haven van het Nederlandse IJmuiden ingezwommen om zo via het Noordzeekanaal in de haven van Amsterdam terecht te komen. Dat meldt Stichting SOS Dolfijn op Facebook. De organisatie probeert het dier terug naar open zee te leiden, maar vreest dat dat een tijdje in beslag kan nemen.

“Dit is zacht gesteld een uitzonderlijke situatie”, zegt Annemarie van den Berg, woordvoerder van SOS Dolfijn. De tuimelaar heeft zich ter hoogte van Bretagne in Frankrijk gefixeerd op een zeilend vrachtschip. “Het is bijzonder schip, één van de laatste zeilende vrachtschepen op aarde. Het heeft dus geen motor. Waarom deze dolfijn zo dol is op dit schip weten we niet.”

De schipper ging er vanuit dat de tuimelaar vanzelf wel de weg naar open zee zou vinden, maar niets bleek minder waar. Drie dagen later week het dier niet van de zijde van het schip. Zelfs nadat het schip door de sluis van IJmuiden voer, bleek de dolfijn te zijn meegelift. “De tuimelaar wil van geen wijken weten”, vertelt Van den Berg. “Het gaat om een volwassen dier dat schijnbaar in goede gezondheid verkeert.”

In Amsterdam heeft de organisatie geprobeerd de dolfijn weg te lokken met een ander bootje, maar na een kwartier zwom hij toch terug. Het gebeurt wel vaker dat dolfijnen schepen volgen, als die schepen dan weer vertrekken, gaan ze veelal mee. “Maar dit schip moet pas dinsdag lossen en vertrekt pas weer een tijdje daarna. Dat is te lang. Het water in de haven is niet zout genoeg voor een dolfijn, ook weten we niet of er genoeg vis is voor het dier, om maar te zwijgen van het vele verkeer in de haven. De kans op aanvaring is niet gering. We werken verder aan een oplossing.”